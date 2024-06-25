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Электроснабжение семи сел в Дальнереченскм районе полностью восстановлено

Энергетики продолжают осмотр энергообъектов на других участках линий электропередачи.

Источник: Reuters

Приморские электрические сети (АО «ДРСК») восстановили электроснабжение семи населенных пунктов в Дальнереченском районе, которое было нарушено в результате сильнейших ливней, обрушившихся на край в минувшие выходные.

Сегодня днем бригада Приморских электрических сетей (устранила повреждение на линии 35 кВ Ракитное-Малиново. Электроснабжение было восстановлено в с. Вербное, Зимники, Малиново, Савиновка, Любитовка, Ариадное, Пожига.

Энергетики продолжают осмотр энергообъектов на других участках линий электропередачи. Среди основных повреждений — смытые и поврежденные потоками воды опоры, порванные провода из-за падения деревьев. В настоящее время семь трансформаторных подстанций по линии 10 кВ от ПС Ракитное запитаны от дизель-генераторных установок. Энергетики продолжат аварийно-восстановительные работы до приведения схемы электроснабжения в исходное состояние. В муниципалитете по-прежнему сохраняется сложная паводковая обстановка, на некоторых участках дорог отсутствуют проезды.

Напомним, 20−22 июня в Приморье прошли сильные дожди, было объявлено штормовое предупреждение. Наиболее сложная обстановка сложилась в Дальнереченском районе. В муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации муниципального характера.

В приморском филиале ДРСК продолжается мониторинг паводковой обстановки, организовано взаимодействие с МЧС, администрациями районов и городских округов и смежными сетевыми организациями.

Филиал АО «ДРСК» «Приморские электрические сети» просит жителей края быть предельно осторожными и соблюдать правила электробезопасности!

Категорически запрещено:

— приближаться к линиям электропередачи, оказавшимся в зоне затопления и подвергшимся воздействию паводка (при угрожающем наклоне или падении опор, обрыве проводов);

— самостоятельно устранять повреждения на электросетевом оборудовании;

— проникать в действующие электроустановки и самовольно включать и выключать оборудование.

По всем проблемам с электроснабжением звонить по телефону «горячей линии» АО «ДРСК»: 8−800−1000−397 (круглосуточно и бесплатно), либо в диспетчерские пункты районов электрических сетей (РЭС) по месту жительства.

ЖКХ