Электроснабжение семи сел в Дальнереченскм районе полностью восстановлено

Энергетики продолжают осмотр энергообъектов на других участках линий электропередачи. Среди основных повреждений — смытые и поврежденные потоками воды опоры, порванные провода из-за падения деревьев. В настоящее время семь трансформаторных подстанций по линии 10 кВ от ПС Ракитное запитаны от дизель-генераторных установок. Энергетики продолжат аварийно-восстановительные работы до приведения схемы электроснабжения в исходное состояние. В муниципалитете по-прежнему сохраняется сложная паводковая обстановка, на некоторых участках дорог отсутствуют проезды.