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Жителей Красноярского края предупредили о ливнях и граде

26 июня в центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются ливни, грозы и град.

Сейчас в Ричмонде: +20° 1 м/с 68% 757 мм рт. ст. +24°
Источник: Комсомольская правда

Завтра, 26 июня, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в соседней Хакасии местами ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Жителям рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Учитывайте прогноз при планировании турпоходов, сплавов, выездов на охоту-рыбалку и дальние расстояния. Телефон экстренных служб — 112.