Жителей Красноярского края предупредили о ливнях и граде

Завтра, 26 июня, в центральных и южных районах Красноярского края, а также в соседней Хакасии местами ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и ветер с порывами до 25 метров в секунду. Об этом предупредили в региональном МЧС.
Жителям рекомендуют исключить работы на высоких зданиях, обходить рекламные щиты и линии электропередач. Также не стоит парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций.
Учитывайте прогноз при планировании турпоходов, сплавов, выездов на охоту-рыбалку и дальние расстояния. Телефон экстренных служб — 112.