Во Владивостоке поменяют 1600 квадратных метров дороги на Шоссейной

Дорожные работы вовсю кипят во Владивостоке. На этой неделе специалисты приступили к ремонту улицы Котельникова, где появится новый асфальт, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Как рассказали в управлении дорог мэрии, работы в районе Котельникова, 22, проводят сотрудники муниципального предприятие «Содержание городских территорий»:
«Накануне здесь приступили к демонтажу старого покрытия, которое уже пришло в негодность. Впереди — замена слабого грунта на скальный, устройство щебёночного основания и асфальтирование».
Дорожники постараются провести ремонт максимально оперативно, чтобы жители и гости города смогли быстрее воспользоваться обновленным асфальтом. Вместе с тем водителей просят не мешать специалистам и не оставлять свои автомобили там, где проходят работы.
Дорожники постараются провести ремонт максимально оперативно. Администрация Владивостока.
«Поднимали на новый уровень дороги люки на сетях инженерных коммуникаций. Установлено одиннадцать люков. Все необходимые подготовительные работы выполнены, и предстоящей ночью планируем завершить здесь работы, уложив верхний слой асфальта», — поделились дорожники.
В мэрии добавили, что дорожные работы ведутся не только на Котельникова и Шоссейной, но и на других улицах города, например, Героев Хасана, Сафонова, Комсомольской.