Пермяки смогут выбрать названия для экологических парков

По словам Эдуарда Соснина, пермяки могут проголосовать за участок, который находится рядом с заводом Шпагина и Егошихинским кладбищем, для которого предлагается несколько названий — «Тропа Мурчисона», Сад «Разгуляй» или «Первогород».
Вторая территория экологического парка располагается в районе Средней дамбы — вход с улицы Революции и бульвара Гагарина. В качестве названия предлагаются варианты «Тропа юнната», «Средняя дамба», «Парк имени Жунева».
Ещё одна экологическая территория расположена между микрорайоном «Красные казармы» и «Зеленое хозяйство», вход на которую осуществляется с улицы Льва Шатрова. Для этого экопарка предложены варианты названий — «Красные казармы», «Тропа садовода», «Зеленое хозяйство».
Эдуард Соснин отметил, что пермяки смогут также предложить свои варианты названий для этих территорий.
Напомним, что проголосовать можно до 30 июня на портале «Госулуги» или на сайте городской администрации через баннер «Мой выбор, моё будущее».