Пермяки смогут выбрать названия для экологических парков

По словам Эдуарда Соснина, пермяки могут проголосовать за участок, который находится рядом с заводом Шпагина и Егошихинским кладбищем, для которого предлагается несколько названий — «Тропа Мурчисона», Сад «Разгуляй» или «Первогород».

Вторая территория экологического парка располагается в районе Средней дамбы — вход с улицы Революции и бульвара Гагарина. В качестве названия предлагаются варианты «Тропа юнната», «Средняя дамба», «Парк имени Жунева».

Ещё одна экологическая территория расположена между микрорайоном «Красные казармы» и «Зеленое хозяйство», вход на которую осуществляется с улицы Льва Шатрова. Для этого экопарка предложены варианты названий — «Красные казармы», «Тропа садовода», «Зеленое хозяйство».

Также в голосовании принимает участие участок в долине реки Данилихи между территорией дома по ул. Крылова, 15 и шоссе Космонавтов, который полностью покрыт деревьями и кустарниками. Для голосования за этот участок предлагаются названия — Парк «У центрального рынка», «Данилиха-парк», Парк «Зеленый остров», «Парк на Речной улице» или свой вариант.