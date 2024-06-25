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Пермяки смогут выбрать названия для экологических парков

Глава Перми Эдурад Соснин опубликовал пост в телеграм-канале, в котором призвал пермяков выбрать названия экопарков, обустройство которых проходит в долинах рек Егошиха и Данилиха в рамках проекта «Зелёное кольцо».

Источник: Freepik

По словам Эдуарда Соснина, пермяки могут проголосовать за участок, который находится рядом с заводом Шпагина и Егошихинским кладбищем, для которого предлагается несколько названий — «Тропа Мурчисона», Сад «Разгуляй» или «Первогород».

Вторая территория экологического парка располагается в районе Средней дамбы — вход с улицы Революции и бульвара Гагарина. В качестве названия предлагаются варианты «Тропа юнната», «Средняя дамба», «Парк имени Жунева».

Ещё одна экологическая территория расположена между микрорайоном «Красные казармы» и «Зеленое хозяйство», вход на которую осуществляется с улицы Льва Шатрова. Для этого экопарка предложены варианты названий — «Красные казармы», «Тропа садовода», «Зеленое хозяйство».

Также в голосовании принимает участие участок в долине реки Данилихи между территорией дома по ул. Крылова, 15 и шоссе Космонавтов, который полностью покрыт деревьями и кустарниками. Для голосования за этот участок предлагаются названия — Парк «У центрального рынка», «Данилиха-парк», Парк «Зеленый остров», «Парк на Речной улице» или свой вариант.

Эдуард Соснин отметил, что пермяки смогут также предложить свои варианты названий для этих территорий.

Напомним, что проголосовать можно до 30 июня на портале «Госулуги» или на сайте городской администрации через баннер «Мой выбор, моё будущее».