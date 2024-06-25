Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий составлен в Нижегородской области

В рейтинг вакансий с самой высокой заработной платой в Нижегородской области также попали такие профессии, как старший аккаунт-менеджер, менеджер по продажам, кладовщик-комплектовщик, водитель-экспедитор категории В, менеджер по продажам IT-прoдукта, менеджер по продажам мебели и выездной специалист по банковским продуктам. Размер заработной платы по этим вакансиям начинается от 80 000 рублей.