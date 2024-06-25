Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий составлен в Нижегородской области

Список 10 самых высокооплачиваемых вакансий июня составлен в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба hh.ru регионов Поволжья и ЦФО.
Возглавляет топ-10 вакансия руководителя отдела продаж с заработной платой от 200 000 до 500 000 ₽ На втором месте рейтинга оказалась работа для водителя категории С и Е. На развозке товаров в продуктовые магазины нижегородцы могут заработать до 245 000 рублей. Топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий закрывает должность автокурьера маркетплейса с заработком до 195 000 рублей.
В рейтинг вакансий с самой высокой заработной платой в Нижегородской области также попали такие профессии, как старший аккаунт-менеджер, менеджер по продажам, кладовщик-комплектовщик, водитель-экспедитор категории В, менеджер по продажам IT-прoдукта, менеджер по продажам мебели и выездной специалист по банковским продуктам. Размер заработной платы по этим вакансиям начинается от 80 000 рублей.
Напомним, Нижний Новгород вошел в число городов, которые больше всего ассоциируются с образом России.