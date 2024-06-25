Чудотворную Казанскую икону Божией Матери привезли в Самару

По благословению предстоятеля РПЦ, икона XVI века посещает десятки городов России в рамках общероссийского крестного хода, который начался 6 мая в Москве и завершится осенью 2024 года. В годы Смутного времени она стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. Икона не раз являла свою чудесную помощь: избавляла от напастей и искушений, отводила беду, укрепляла в испытаниях и утешала в скорбях.