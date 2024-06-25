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Чудотворную Казанскую икону Божией Матери привезли в Самару

В Самаре святыня будет находиться 25 и 26 июня в Софийском соборе.

Источник: Комсомольская правда

В Софийский собор Самары привезли Московский список Казанской иконы Божией Матери. Для прихожан святыня будет открыта два дня, а после ее отправят в другие храмы страны. Об этом сообщила пресс-служба правительства Самарской области.

Доступ к святыне в Самаре будет открыт 25 июня с 8:30 до 20:00, а 26 июня — с 8:00 до 18:30. Накануне меры безопасности около храма были значительно усилены: там дежурят сотрудники полиции.

По благословению предстоятеля РПЦ, икона XVI века посещает десятки городов России в рамках общероссийского крестного хода, который начался 6 мая в Москве и завершится осенью 2024 года. В годы Смутного времени она стала полковым образом народного ополчения Минина и Пожарского. Икона не раз являла свою чудесную помощь: избавляла от напастей и искушений, отводила беду, укрепляла в испытаниях и утешала в скорбях.

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