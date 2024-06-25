Качество морской воды проверяют в Большой Ялте — купание запрещено

Последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте устранили к утру 24 июня. Также была восстановлена подача воды в поселки Южнобережья. В этот же день прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.