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Качество морской воды проверяют в Большой Ялте — купание запрещено

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн — РИА Новости Крым. В населенных пунктах Большой Ялты проверяют качество морской и питьевой воды после аварии на канализационном коллекторе в Алупке. Купание в море пока ограничено. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

Последствия аварии на коллекторе в Большой Ялте устранили к утру 24 июня. Также была восстановлена подача воды в поселки Южнобережья. В этот же день прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

«Роспотребнадзором организован мониторинг качества морской воды в городском округе Ялта. Для лабораторных исследований отобрано 21 проба морской воды и 14 проб питьевой воды. Пробы находятся в работе», — говорится в сообщении.

В ведомстве напоминают, что с 23 июня проводятся временно ограничительные мероприятия по запрету купания, занятию водными видами спорта на участках водных объектов в границах населенных пунктов от Ореанды до Фороса.