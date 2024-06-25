Как долго в Омской области продержится мощная жара?

В Омской области уже несколько дней держится жара, для кого-то долгожданная, для кого-то нежеланная. Такая погода продержится до конца недели.
По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни в регионе продолжит бушевать жара. В среду, 26 июня, температура воздуха ночью будет падать до +13…+18 градусов, днём столбик термометра покажет +24…+29. В четверг, 27 июня, снова ожидаются кратковременные дожди, грозы, а воздух прогреется уже до +35 градусов. В пятницу, 28 июня, столбик термометра поднимется до +37 градусов — этот день будет самым жарким с начала лета. При этом местами ожидается кратковременный дождь.
По данным сервиса визуализации Ventusky, температура начнёт опускаться уже с воскресенье, 30 июня. В тот день будет не выше +25 градусов. С начала следующей недели в регион придёт похолодание. Уже в понедельник, 1 июля, прогнозируют +17 градусов.