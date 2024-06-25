Как долго в Омской области продержится мощная жара?

По данным Обь-Иртышского УГМС, в ближайшие дни в регионе продолжит бушевать жара. В среду, 26 июня, температура воздуха ночью будет падать до +13…+18 градусов, днём столбик термометра покажет +24…+29. В четверг, 27 июня, снова ожидаются кратковременные дожди, грозы, а воздух прогреется уже до +35 градусов. В пятницу, 28 июня, столбик термометра поднимется до +37 градусов — этот день будет самым жарким с начала лета. При этом местами ожидается кратковременный дождь.