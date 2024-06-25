Певец Леонид Агутин выступит в Иркутске на фестивале «Ангара-Джаз»

Российский певец Леонид Агутин и саксофонист Игорь Баутман выступят на первом всероссийском молодёжном фестивале «Ангара-Джаз», который состоится в этнографическом музее «Тальцы» в Иркутске. Мероприятие состоится с 13 по 14 июля. Об этом irk.aif.ru сообщили в фонде «Джаз на Байкале».