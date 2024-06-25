Певец Леонид Агутин выступит в Иркутске на фестивале «Ангара-Джаз»

Российский певец Леонид Агутин и саксофонист Игорь Баутман выступят на первом всероссийском молодёжном фестивале «Ангара-Джаз», который состоится в этнографическом музее «Тальцы» в Иркутске. Мероприятие состоится с 13 по 14 июля. Об этом irk.aif.ru сообщили в фонде «Джаз на Байкале».
«Гости, купившие билеты на дневную часть программы, смогут находиться на фестивале с 13:00 до 18:00, а потом музей закрывается», — рассказали АиФ-Иркутск в организации.
Вечером состоится концерт под открытом небом, на котором перед гостями выступят Леонид Агутин, Игорь Бутман с Московским джазовым оркестром и более 200 джазовых музыкантов.
Чтобы попасть на вечернюю программу, желающим нужно купить отдельный билет. Гостей ждёт увлекательная программа и много ярких впечатлений, а любители джаза насладятся любимой музыкой. Гости смогут поучаствовать в образовательных программах и творческих мастер-классах.