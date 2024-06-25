Мало инфраструктуры и штрафов: что жители Петербурга думают о самокатах

Самой большой проблемой самокатов, по мнению опрошенных, является несоблюдение пользователями СИМ правил дорожного движения (37% респондентов), еще 28% видят необходимость усиления персональной ответственности пользователей самокатов. Ранее «Фонтанка» уже писала о том, что с 27 мая операторы кикшеринга обновили оферты и в несколько раз увеличили наказание за нарушение правил дорожного движения. В частности, штрафы за отдельные нарушения, например, езду в нетрезвом виде выросли до 150 тысяч рублей. Дополнительно операторы прорабатывают механизмы запрета поездок детей на самокатах. Так, МТС Юрент блокирует такие аккаунты с помощью сервиса идентификации МТС ID. В пресс-службе сервиса «Фонтанке» сообщили, что с начала сезона заблокировано уже более 600 таких профилей.