Ограждение Поцелуева моста восстановили после трагедии с автобусом в реке Мойке

Кроме того, разбирательство инициировали в отношении начальника автоколонны компании-перевозчика «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова. Ему предъявили обвинение по статье об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Фигурант признал свою вину, но лишь частично. Все это время мужчина также находится под стражей. Он также возражал против заключения под стражей и ходатайствовал о домашнем аресте, но суд отказал ему. Расследование продолжается.