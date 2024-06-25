Ограждение Поцелуева моста восстановили после трагедии с автобусом в реке Мойке

Специалисты «Мостотреста» восстановили звенья решетки Поцелуева моста после трагедии с лазурным автобусом. 10 мая общественный транспорт пробил ограждение переправы и за считанные секунды затонул в реке Мойке. Все фрагменты поврежденной конструкции тщательно собрали водолазы. Об этом сообщила пресс-служба дорожно-строительного предприятия.
— Звенья решетки имеют историческую ценность — эта часть перил была изготовлена на заводе «Русский провиданс» в Мариуполе в начале XX века, чугунному литью более 100 лет. Клеймо завода можно увидеть на перилах низовой части Поцелуева моста, верхняя их часть специально не закрыта поручнем, — говорится в сообщении.
Специалисты добавили, что одно из звеньев, которое оказалось на дне реки Мойки, раскололось на несколько фрагментов. Его состояние оценили как не подлежащее восстановлению. Однако благодаря кропотливой работе реставраторов, которым удалось заново соединить хрупкий чугун, исторические элементы решетки Поцелуева моста вернулись на свое место в первоначальном виде.
Напомним, жуткая авария унесла жизни семи человек. Выжить удалось только 56-летнему пассажиру Александру и 44-летнему водителю автобуса Рахматшоху Курбанову. Против последнего возбудили уголовное дело по статье о «нарушении ПДД, повлекшее смерть». К слову, во время судебного заседания мужчина раскаялся в содеянном, принес свои соболезнования и извинения родственникам погибших. Ему предъявили обвинение и отправили в СИЗО. Позже Курбанов подал апелляцию и просил перевести его под домашний арест, однако суд прошение отклонил.
Кроме того, разбирательство инициировали в отношении начальника автоколонны компании-перевозчика «Такси» Джахангира Адалета оглы Халилова. Ему предъявили обвинение по статье об «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Фигурант признал свою вину, но лишь частично. Все это время мужчина также находится под стражей. Он также возражал против заключения под стражей и ходатайствовал о домашнем аресте, но суд отказал ему. Расследование продолжается.