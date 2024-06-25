Вузы Татарстана получили более 22 тыс. бюджетных мест

«Бюджетные места выделяются вузам Министерством науки и высшего образования России по результатам конкурсного отбора», — рассказал министр.
Он уточнил, что объемы и структура бюджетных мест формируются, исходя из прогноза кадровых потребностей регионов.
По словам Хадиуллина, около 70% бюджетных мест получили три крупных вуза: Казанский федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический университет и Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева — КАИ.
«Наибольшее количество бюджетных мест традиционно выделено на инженерно-технические направления подготовки и педагогику. Такое распределение по направлениям подготовки в целом идентично прошлому учебному году», — отметил спикер.
Приемная кампания стартовала 20 июня. Прием абитуриентов ведут 45 вузов, в том числе 28 государственных.