Вузы Татарстана получили более 22 тыс. бюджетных мест

На 2024−2025 учебный год вузам Татарстана выделено свыше 22 тыс. бюджетных мест. За последние три года их количество выросло более чем на 5%. Об этом сообщил глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.