Главные новости 25 июня 2024 года

В Дербенте боевики убили священника Николая Котельникова и охранника, подожгли церковь и синагогу. В Махачкале атаковали ДПС и собор. В результате атак погибли 20 человек, ранены 46. В Дагестане вводили режим КТО, ликвидировали шесть боевиков. Сыновья и племянники чиновника Омарова участвовали в нападениях.