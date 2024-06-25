Главные новости 25 июня 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 25 июня 2024 года.
Ассанжа освободили из британской тюрьмы
Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы Белмарш и летит в Австралию, сообщает WikiLeaks. После 1901 в попытках опротестовать экстрадицию в США, он скоро встретится с семьей.
СМИ узнали, кто был одной из основных целей боевиков в Дагестане
В Дербенте боевики убили священника Николая Котельникова и охранника, подожгли церковь и синагогу. В Махачкале атаковали ДПС и собор. В результате атак погибли 20 человек, ранены 46. В Дагестане вводили режим КТО, ликвидировали шесть боевиков. Сыновья и племянники чиновника Омарова участвовали в нападениях.
В СК назвали одну из возможных причин пожара во Фрязино
Следователи рассматривают версии пожара в Фрязино, включая неисправность проводки. Погибли шесть человек. Пожар начался на пятом этаже, затем обрушились перекрытия. Обыски у арендаторов, допрашивают руководство.
В ЦБ рассказали, о чем нельзя писать в соцсетях
Россиянам не следует делиться в соцсетях номером телефона, адресом или финансовой информацией — это может привести к потерям денег. Эксперт Павел Мизинов предупреждает о рисках мошенничества и необходимости проверки настроек приватности.
На Землю впервые доставили грунт с обратной стороны Луны
Китайский аппарат «Чанъэ-6» успешно доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, завершив миссию 4 июня 2024 года. В рамках лунной программы также запланированы миссии «Чанъэ-7» (2026) и «Чанъэ-8» (2028) для дальнейших исследований.