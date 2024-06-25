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Главные новости 25 июня 2024 года

Последние новости за сегодня — 25 июня 2024 года. Рассказываем, что произошло в России, Украине и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 25 июня 2024 года.

Ассанжа освободили из британской тюрьмы

Джулиан Ассанж освобожден из британской тюрьмы Белмарш и летит в Австралию, сообщает WikiLeaks. После 1901 в попытках опротестовать экстрадицию в США, он скоро встретится с семьей.

СМИ узнали, кто был одной из основных целей боевиков в Дагестане

В Дербенте боевики убили священника Николая Котельникова и охранника, подожгли церковь и синагогу. В Махачкале атаковали ДПС и собор. В результате атак погибли 20 человек, ранены 46. В Дагестане вводили режим КТО, ликвидировали шесть боевиков. Сыновья и племянники чиновника Омарова участвовали в нападениях.

В СК назвали одну из возможных причин пожара во Фрязино

Следователи рассматривают версии пожара в Фрязино, включая неисправность проводки. Погибли шесть человек. Пожар начался на пятом этаже, затем обрушились перекрытия. Обыски у арендаторов, допрашивают руководство.

В ЦБ рассказали, о чем нельзя писать в соцсетях

Россиянам не следует делиться в соцсетях номером телефона, адресом или финансовой информацией — это может привести к потерям денег. Эксперт Павел Мизинов предупреждает о рисках мошенничества и необходимости проверки настроек приватности.

На Землю впервые доставили грунт с обратной стороны Луны

Китайский аппарат «Чанъэ-6» успешно доставил на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны, завершив миссию 4 июня 2024 года. В рамках лунной программы также запланированы миссии «Чанъэ-7» (2026) и «Чанъэ-8» (2028) для дальнейших исследований.