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В дни выдачи аттестатов и школьных выпускных в Ростовской области будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции

В Ростове ограничения будут действовать 28 июня.

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать в Ростовской области в дни выдачи аттестатов и проведения выпускных мероприятий в школах. Конкретные даты в конце июня или начале июля определены муниципалитетами региона. Об этом сообщает Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

— В Ростове днем выдачи аттестатов о среднем общем образовании определен 28 июня. На территории других городов и районов Ростовской области выпускные мероприятия намечены на 28—29 июня, — говорится в сообщении.

Указанный запрет не распространяется на предприятия общественного питания.

образование