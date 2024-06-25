В дни выдачи аттестатов и школьных выпускных в Ростовской области будет действовать запрет на продажу алкогольной продукции

Запрет на розничную продажу алкогольной продукции будет действовать в Ростовской области в дни выдачи аттестатов и проведения выпускных мероприятий в школах. Конкретные даты в конце июня или начале июля определены муниципалитетами региона. Об этом сообщает Министерство региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.