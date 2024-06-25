Как в Воронеже и области будут отмечать День семьи, любви и верности

Отмечать праздник в области начнут уже 6 июля. Так, в этот день в краеведческом музее Воронежа пройдет тематическая экскурсия, посвященная празднику. В доме-музее Никитина организуют семейную программу, где можно будет поиграть в народные забавы. В областной библиотеке устроят кинопоказ, а в музее-усадьба Веневитинова откроют литературную гостиную и организуют квест.
Часть культурной программы пройдет на свежем воздухе. Например, в парке «Алые паруса» для воронежцев запустят мастер-классы по изготовлению текстильных кукол. Свою программу подготовили и во дворце Ольденбургских — гостей ждут игра-бродилка и игра-путешествие.
7 июля воронежцев зовут в музей «Арсенал», там готовят интерактивную программу. В Костенках в музее-заповеднике состоятся мастер-класс «Мамонт, папонт, я — дружная семья» и театрализованная экскурсия. Свой мастер-класс организуют и в Дивногорье.
8 июля жителей Воронежской области приглашают в Острогожск, там в местном историко-художественном музее пройдут арт-акция и концерт. А в воронежском театре драмы покажут спектакль для многодетных семей. Подробную программу можно посмотреть здесь.