Как в Воронеже и области будут отмечать День семьи, любви и верности

Отмечать праздник в области начнут уже 6 июля. Так, в этот день в краеведческом музее Воронежа пройдет тематическая экскурсия, посвященная празднику. В доме-музее Никитина организуют семейную программу, где можно будет поиграть в народные забавы. В областной библиотеке устроят кинопоказ, а в музее-усадьба Веневитинова откроют литературную гостиную и организуют квест.