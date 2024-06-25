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Врачи спасли мать с недоношенной четвернёй в Приморье

У женщины уже есть четыре дочки.

Источник: РИА "Новости"

Четверня появилась на сроке 29,5 недели у жительницы Приморья, сообщили в пресс-службе краевого Минздрава.

Это пятые роды у женщины, их принималидоктора Приморского краевого перинатального центра. У матери уже есть четыре дочки.

По словам врачей, это редкий случай, ведь многоплодная беременность наступила самостоятельно, без ЭКО.

Пациентка проходила лечение в отделении патологии беременности. У неё молниеносно начала развиваться отслойка плаценты. Для спасения жизни матери и детей врачи провели экстренную операцию.

Родились девочки весом 1270, 1220, 1210 и 940 граммов. Сейчас они находятся реанимации, позже их переведут на второй этап выхаживания. Когда дети наберутся сил, они смогут отправиться домой.

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