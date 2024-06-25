Солнечные часы в Светлогорске смонтированы и почти готовы к открытию

Солнечные часы в Светлогорске почти готовы к открытию. Мозаичная реставрация завершена, плиты со знаками зодиака возвращены на место, установлен гномон. Об этом 25 июня сообщает Служба государственной охраны объектов культурного наследия региона.
Отмечается, что осталось смонтировать скульптуру «Шар», поставить гранитное ограждение и провести благоустройство.
«Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на начальные числа августа. Контрактные сроки нисколько не нарушены. Несмотря на грандиозность и неординарность задачи, подрядчики даже опережают график работ», — говорят в Службе.
Солнечные часы «Зодиак» демонтировали с променада в Светлогорске в конце лета 2023 года. Территория попала под реконструкцию.
Планировалось солнечные часы вернуть на променад до октября 2024 года.