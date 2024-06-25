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В Пермском крае скончался 98-летний ветеран ВОВ Илья Чечкин

Мужчина более 40 лет проработал в медицине.

Источник: Администрация Краснокамского округа

Ветеран Великой Отечественной войны (ВОВ) Илья Чечкин скончался в Пермском крае на 99-м году жизни, сообщает администрация Краснокамского городского округа.

Мужчина родился 26 июля 1925 года в деревне Чечки возле Очёра. Отправился на службу в армии в разгар Великой Отечественной войны в 1943 году. В качестве курсанта военно-морского медицинского училища проходил практику на Северном флоте. Он служил на минном заградителе «Юшар», который выполнял задачи в горле Белого моря, в проливах Новой земли.

Мужчина окончил военную службу в 1955 году и работал в районной больнице Верещагино и в Краснокамске. Общий стаж Ильи Чечкина превысил 40 лет, из которых семь он отработал в качестве фельдшера скорой помощи. Когда мужчина вышел на пенсию, он продолжил работу в медицине -фельдшером и медработником школы.

Илья Чечкин был награждён медалью Жукова «За победу над Германией», «За победу над Японией» и другими юбилейными медалями. Мужчине также было присвоено звание «Ветеран труда».

«Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Ильи Федотовича. Мы разделяем горечь утраты и скорбим вместе с Вами», — добавили в муниципалитете.

Мужчина скончался 24 июня. Он не дожил месяц до своего 99-летия.