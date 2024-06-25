В Пермском крае скончался 98-летний ветеран ВОВ Илья Чечкин

Мужчина окончил военную службу в 1955 году и работал в районной больнице Верещагино и в Краснокамске. Общий стаж Ильи Чечкина превысил 40 лет, из которых семь он отработал в качестве фельдшера скорой помощи. Когда мужчина вышел на пенсию, он продолжил работу в медицине -фельдшером и медработником школы.