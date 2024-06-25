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Сколько первоклашек будет в Кишиневе в новом учебном году: первые данные

В Кишиневе представили данные первых двух этапов зачисления детей в первый класс 2024/2025 учебного года.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. На первых двух этапах набора в первый класс в 2024/2025 учебном году в 139 государственных и частных учебных заведениях муниципия Кишинев было зачислено 8685 детей.

Данные представил в понедельник заместитель начальника Главного управления образования и спорта молодежи Андрей Павалой в ходе оперативного совещания служб столичной мэрии.

Для получения статуса зачисления родители, получившие ответ на зарегистрированное заявление, должны явиться в образовательное учреждение и предоставить оригиналы необходимых документов.

Всего было подано 10 566 заявок, то есть на данный момент доступно 1272 места.

На третьем этапе, который пройдет с 20 по 30 августа 2024 года, заявки будут подаваться физически. Этот этап нужен тем родителям, кто по разным причинам не смог подать заявление на первых двух этапах.

образование