Горячую воду в Краснодаре не включили по графику из-за проблем на сетях

Об этом сообщили в «Краснодартеплоэнерго». Вода в домах Комсомольского, Пашковского микрорайонов, Черемушек и микрорайона Гидростроителей появится в течение дня.
Отмечается, что воду не включили по графику из-за проблем на сетях. Подачу ресурса временно прекратили 10 июня. Горячую воду отключили для подготовки к отопительному сезону.
«Ремонт на ТЭЦ запланировали с 10 июня. Следовательно, аналогичный график составили и все, кто получает ресурс от ТЭЦ, в том числе “Краснодартеплоэнерго” и “Краснодартеплосеть”, план был согласован с администрацией города», — отметили в эксплуатационном районе «Южный» «Краснодартеплоэнерго».
Специалисты выполнили запланированный ремонт. На трубах нашли и устранили слабые места, провели гидравлические испытания, выполнили компьютерную внутритрубную диагностика. К вечеру 23 мая сети были готовы к запуску.
Но 24 июня горячая вода в некоторых домах Краснодара так и не появилась. Причиной стали технические проблемы на сетях «Краснодартеплосети».
«На данный момент в некоторых домах горячая вода уже появилась, по ряду адресов подача возобновится в течение дня, а к самым отдаленным потребителям на сети дойдет ближе к вечеру. “Краснодартеплоэнерго” приносит извинения потребителям за временные неудобства, вызванные техническими проблемами другого поставщика», — отметили представители.