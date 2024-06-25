Горячую воду в Краснодаре не включили по графику из-за проблем на сетях

«Ремонт на ТЭЦ запланировали с 10 июня. Следовательно, аналогичный график составили и все, кто получает ресурс от ТЭЦ, в том числе “Краснодартеплоэнерго” и “Краснодартеплосеть”, план был согласован с администрацией города», — отметили в эксплуатационном районе «Южный» «Краснодартеплоэнерго».