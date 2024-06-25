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Парикмахер из Волгограда выиграла в лотерею 630 тысяч рублей

Выигранные в лотерею деньги волгоградка потратит на ремонт.

Елена Чугунова из Волгограда выиграла в лотерею 630 тысяч рублей. Удача улыбнулась молодому парикмахеру благодаря купленному на 1549-й тираж билету. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru организаторы, поначалу волгоградка не поверила, что стала одной из победительниц.

— Мы с мужем были в отъезде и не смотрели программу. Уже после увидели СМС-уведомление о выигрыше. Сначала не поверили и долго проверяли билет в интернете по таблице архива тиражей, — поделилась Елена.

Выигрыш семья планирует потратить на ремонт квартиры. Они уже выбирают новую мебель. Чугуновы продолжают покупать билеты — надеются на новую удачу.