В парке им. Горького могут снести главную сцену

По словам Рашида Габдуллина, требование о сносе главной сцены парка ещё не освещалось, как и еженедельные проверки всего, что можно с задачей выписать предписание и штраф за все, что можно.
Также он призвал горожан к участию в публичных слушаниях по развитию парка им. Горького, которые позволят выстроить диалог между обществом, администрацией и парком.
Напомним, что ранее администрация потребовала через суд признать самовольными постройками в парке и снести ресторан Casa Mia, кафе «Халва», аттракцион «Дом Дракулы», а также туалеты и гараж. В этом вопросе мэрию поддержали инспекция по охране объектов культурного наследия и краевая прокуратура. В настоящее время идет судебный процесс, очередное заседание назначено на 8 июля.
Отметим, что городские власти начали обсуждение с жителями развитие и наполнение парка им. Горького, где горожане высказали свои пожелания, замечания и поделились идеями по развитию парка.