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Мэрия Уфы опубликовала полную программу на День молодежи-2024

Праздник пройдет в течение нескольких дней на разных площадках.

Мэрия Уфы опубликовала полную программу Дня молодежи-2024. В этом году он приходится на субботу, 29 июня, но празднование стартует уже сегодня.

До выходных спортивные активности и концерты организуют в Черниковке и Затоне. В основной день, 29 июня, будет работать несколько площадок, главная — на парковке перед торгово-развлекательным центром «МЕГА». Здесь организуют большой праздник с выступлениями звезд. Хедлайнер — группа «Моя Мишель».

30 июня на набережной состоится Республиканский День молодежи.

Полную программу можно посмотреть по ссылке.

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