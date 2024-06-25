Мэрия Уфы опубликовала полную программу на День молодежи-2024

До выходных спортивные активности и концерты организуют в Черниковке и Затоне. В основной день, 29 июня, будет работать несколько площадок, главная — на парковке перед торгово-развлекательным центром «МЕГА». Здесь организуют большой праздник с выступлениями звезд. Хедлайнер — группа «Моя Мишель».