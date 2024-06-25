Размер платы за детсад утвердили в Нижегородской области

В Нижегородской области утвержден средний размер родительской платы в детсадах региона. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Средний размер родительской платы утверждается для выплаты компенсации родителям. Для Нижнего Новгорода это 2461 рубль, для Дзержинска — 2011 рублей, для Бора — 1418 рублей, Шарангского округа — 903 рубля, а для Краснооктябрьского — 482 рубля. В реальности плата за детсад гораздо выше.
Напомним, в 2024 году размер максимальной платы за детский сад повысили на 7,2%. Для Нижнего Новгорода она составила 4329 рублей.