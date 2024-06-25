Причины бесплодия среди казахстанцев назвали в Минздраве

И.о. директора Департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Шакизат Халыкова отметила, что бесплодие — это социально-медицинская проблема.
«Основные причины — инфекции, которые передаются половым путем, ранняя половая жизнь и, конечно, аборты, в основном среди молодежи. Есть медикаментозный и инструментальный аборты, которые, к сожалению, приводят к осложнениям, что и является частой причиной бесплодия. Кроме того, сейчас молодежь имеет не одного партнера, тем самым, не защищаясь от инфекций, которые передаются половым путем, проходимость маточных труб нарушается. Это и приводит к бесплодию», — рассказала Шакизат Халыкова.
Исполнительный директор Казахстанской Ассоциации по половому и репродуктивному здоровью Галина Гребенникова также объяснила, как на репродуктивное здоровье женщин и мужчин влияют энергетические напитки.
«Энергетики содержат очень высокие дозы кофеина, психоактивных веществ, которые отрицательно влияют на психоэмоциональное состояние. То есть это, по сути, энергетики, которые не дают возможность отдыхать и восстанавливаться организму. И, если часто употреблять эти напитки, то мы можем заметить, как значительно ухудшается здоровье, в том числе нарушается гормональный баланс, и репродуктивное здоровье как у женщин, так и мужчин», — сообщила Галина Гребенникова.
В 2023 году эксперты Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в мире 17,5% взрослого населения бесплодны, по сути, это каждый шестой житель Земли.