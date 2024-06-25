Причины бесплодия среди казахстанцев назвали в Минздраве

«Основные причины — инфекции, которые передаются половым путем, ранняя половая жизнь и, конечно, аборты, в основном среди молодежи. Есть медикаментозный и инструментальный аборты, которые, к сожалению, приводят к осложнениям, что и является частой причиной бесплодия. Кроме того, сейчас молодежь имеет не одного партнера, тем самым, не защищаясь от инфекций, которые передаются половым путем, проходимость маточных труб нарушается. Это и приводит к бесплодию», — рассказала Шакизат Халыкова.