Ливень с градом обрушился на Волгоград 25 июня

Сегодня утром, 25 июня, жители нескольких районов Волгограда наблюдали сильный ливень и град, дети и животные пугались оглушительных раскатов грома. Особенно стихия разыгралась на улицах Центрального, Краснооктябрьского и Дзержинского районов. Дождевые потоки стремительно превращали дороги в реки, приводя к заторам, подтопило тротуары и даже балконы.
В Дзержинском районе автомобили по традиции плыли на проезде Дорожников. На Красном на видео попала затопленная улица Поддубного. Также жители Краснооктябрьского района сообщают о прошедшем граде. Он был не крупным, но весьма ощутимым. Ливень продолжался недолго и ушел в сторону южных районов областного центра.