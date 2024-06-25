Ливень с градом обрушился на Волгоград 25 июня

В Дзержинском районе автомобили по традиции плыли на проезде Дорожников. На Красном на видео попала затопленная улица Поддубного. Также жители Краснооктябрьского района сообщают о прошедшем граде. Он был не крупным, но весьма ощутимым. Ливень продолжался недолго и ушел в сторону южных районов областного центра.