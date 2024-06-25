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Ливень с градом обрушился на Волгоград 25 июня

В некоторых районах дороги превратились в реки.

Сейчас в Ричмонде: +19° 1 м/с 75% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 25 июня, жители нескольких районов Волгограда наблюдали сильный ливень и град, дети и животные пугались оглушительных раскатов грома. Особенно стихия разыгралась на улицах Центрального, Краснооктябрьского и Дзержинского районов. Дождевые потоки стремительно превращали дороги в реки, приводя к заторам, подтопило тротуары и даже балконы.

В Дзержинском районе автомобили по традиции плыли на проезде Дорожников. На Красном на видео попала затопленная улица Поддубного. Также жители Краснооктябрьского района сообщают о прошедшем граде. Он был не крупным, но весьма ощутимым. Ливень продолжался недолго и ушел в сторону южных районов областного центра.