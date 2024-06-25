Въезд и выезд из Ольховатки Воронежской области закрыли из-за взрывов

Въезд и выезд из Ольховатки закрыли из-за взрывов, пишут «Вести Воронеж» со ссылкой на комментарии местных жителей.
Напомним, что взрывы в Ольховатке связаны с детонацией взрывоопасных объектов. Об этом утром 25 июня сообщил глава Воронежской области. По словам губернатора, взрывы случилась вдали от жилых домов.
Местные жители утверждают, что сейчас все автобусы отменили, уехать нельзя даже на такси. Однако пожилых и больных людей начали вывозить из посёлка городского типа. Информации о пострадавших нет.