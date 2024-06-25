Челябинцы приняли огни сигнальных ракет за падающие с неба обломки

Сегодня, 25 июня, жителей микрорайона Чурилово в Челябинске встревожило зрелище огней, падающих с неба на землю и оставляющих за собой дымный след. Очевидцы приняли их за горящие обломки чего-то, взорвавшегося в воздухе, и подняли тревогу. В МЧС успокоили горожан: на полигоне одного из предприятий просто проходят испытания сигнальных изделий, передает корреспондент chel.aif.ru.
По словам свидетелей, огни наблюдались в небе над Копейском. При этом сами копейчане ничего подозрительного над своими головами на заметили.
По данным МЧС, испытания на неназванном заводе проходят с 9:00 и закончатся в 16:00.
Отметим, что в той стороне, на которую указывали очевидцы из Чурилово, расположен завод «Сигнал», который как раз выпускает пиротехнику: осветительные, сигнальные и дымовые ракетницы, а также фейерверки.