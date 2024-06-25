В Госкомитете РТ по тарифам опровергли рост тарифов на отопление

Заявления о росте тарифов на отопление в Татарстане на 60−70% неверны, в среднем по республике этот показатель составит 10,8%. Об этом сообщили в Госкомитете Татарстана по тарифам.
24 июня зампредседателя ведомства Сергей Павлов провел прямой эфир в Telegram-канале на тему методов расчета тарифов на тепловую энергию. В ходе эфира обсуждался метод ценовых зон в сфере теплоснабжения — так называемый метод альтернативной котельной.
При таком методе за основу берется стоимость строительства нового источника тепла, но строить при этом ничего не нужно. После этого устанавливается предельный уровень, на который стоимость тарифа не может быть выше. В результате при переходе в ценовую зону тариф на тепловую энергию растет в среднем на 60−70%.
В Татарстане метод альтернативной котельной не применяется. Тарифы установлены дифференцированно, в разрезе каждой регулируемой организации.
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