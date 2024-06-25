В Госкомитете РТ по тарифам опровергли рост тарифов на отопление

При таком методе за основу берется стоимость строительства нового источника тепла, но строить при этом ничего не нужно. После этого устанавливается предельный уровень, на который стоимость тарифа не может быть выше. В результате при переходе в ценовую зону тариф на тепловую энергию растет в среднем на 60−70%.