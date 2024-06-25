После нереста в Калининграде возобновили расчистку Литовского ручья

Расчистка Литовского ручья началась в декабре. Планируется, что в ходе работ приведут в порядок участок русла протяженностью 2,7 километра и изымут 17 903,85 м³ донных отложений. Также в процессе расчистки в случае выявления незаконных выпусков будет производиться их ликвидация. Ранее городские власти сообщали, что проблемы с Литовским ручьем во многом способствовали затоплению территории стадиона «Красная звезда». Выяснилось, что ручей шириной в три-четыре метра ближе к устью сужается до полутора метров.