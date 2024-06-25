На смену африканской жаре на Кубань пришли ливни с грозами. Из-за этого в крае даже объявили штормовое предупреждение.
«В течение 25 и 26 июня местами в регионе ожидаются ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.
Напомним, что 24 июня температура воздуха в Краснодаре достигла рекордных значений. Термометр на колесе обозрения в Городском саду показал +47 градусов. Об этом рассказали в эфире Радио «Комсомольская правда» (91.0 Fm в Краснодаре).