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На смену африканской жаре на Кубань пришли ливни с грозами

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней с грозами и градом.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 76% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

На смену африканской жаре на Кубань пришли ливни с грозами. Из-за этого в крае даже объявили штормовое предупреждение.

«В течение 25 и 26 июня местами в регионе ожидаются ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, что 24 июня температура воздуха в Краснодаре достигла рекордных значений. Термометр на колесе обозрения в Городском саду показал +47 градусов. Об этом рассказали в эфире Радио «Комсомольская правда» (91.0 Fm в Краснодаре).