Санитарные нарушения выявили в 77% пищеблоков школ Челябинской области

Отклонения от СанПиН зафиксированы в 77,3% проверенных пищеблоков. Такие данные представило региональное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что в течение минувшего учебного года проверено 877 пищеблоков образовательных организаций.
Проводились лабораторные исследования продовольственного сырья и готового питания, контроль температуры горячих блюд на раздаче.
Взято 1044 пробы готовой пищи для изучения микробиологических показателей, 744 — калорийности.
«Готовая продукция не отвечала нормативным требованиям по показателям бактериологической безопасности в 1,3% исследованных проб, что свидетельствует о нарушении технологии приготовления пищи. Калорийность блюд (энергетическая ценность) не соответствовала (занижена) в 3,09% исследованных проб», — говорится в отчете.
Чаще всего эксперты выявляли недостаточный объем порций, «недовложение» пищевых веществ в готовых блюдах, занижение температуры горячих блюд на линии раздачи, нарушение режимных моментов на пищеблоке.