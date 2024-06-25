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Санитарные нарушения выявили в 77% пищеблоков школ Челябинской области

В 2023—2024 учебном году в большинстве школ Челябинской области были выявлены нарушения санитарных требований в столовых, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

Отклонения от СанПиН зафиксированы в 77,3% проверенных пищеблоков. Такие данные представило региональное управление Роспотребнадзора.

Отмечается, что в течение минувшего учебного года проверено 877 пищеблоков образовательных организаций.

Проводились лабораторные исследования продовольственного сырья и готового питания, контроль температуры горячих блюд на раздаче.

Взято 1044 пробы готовой пищи для изучения микробиологических показателей, 744 — калорийности.

«Готовая продукция не отвечала нормативным требованиям по показателям бактериологической безопасности в 1,3% исследованных проб, что свидетельствует о нарушении технологии приготовления пищи. Калорийность блюд (энергетическая ценность) не соответствовала (занижена) в 3,09% исследованных проб», — говорится в отчете.

Чаще всего эксперты выявляли недостаточный объем порций, «недовложение» пищевых веществ в готовых блюдах, занижение температуры горячих блюд на линии раздачи, нарушение режимных моментов на пищеблоке.

образование