Санитарные нарушения выявили в 77% пищеблоков школ Челябинской области

«Готовая продукция не отвечала нормативным требованиям по показателям бактериологической безопасности в 1,3% исследованных проб, что свидетельствует о нарушении технологии приготовления пищи. Калорийность блюд (энергетическая ценность) не соответствовала (занижена) в 3,09% исследованных проб», — говорится в отчете.