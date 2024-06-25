Не давала витамин D. У матери-одиночки из Кузбасса забрали грудничка

В Кузбассе проводят доследственную проверку по вопиющему случаю, о каком жители региона не слышали давно: правоохранители выясняют, насколько законно изъяли грудного ребёнка у матери из города Прокопьевска. Поводом для изъятия стал якобы отказ матери делать прививки, проходить диспансеризацию и давать летом витамин D. Подробнее разбирался kuzbass.aif.ru.
Проблемы бытовые и медицинские.
Кузбассовцы в приёмной председателя СУ СК РФ Александра Бастрыкина сообщили, что в прокопьевском доме ребёнка больше месяца удерживали грудную шестимесячную малышку за отказ матери-одиночки Вероники проходить диспансеризацию, делать прививки и давать витамин D. Из-за этих врачебных требований женщина поругалась с врачами и медсестрой, и авторы жалобы считают, что изъятие — месть за нарушение субординации. По их словам, Вероника благополучная, а врачи поликлиники № 5 грозились забрать и старшего семилетнего ребёнка, если мать не подчинится и сама не отдаст девочку.
После этого председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад по этому поводу. Следователи уже организовали доследственную проверку по ст. 293 УК РФ (халатность). Отреагировал и врио губернатора Кузбасса Илья Середюк.
«Для детального разбора ситуации в Прокопьевске создана комиссия в составе заместителя председателя правительства Кузбасса по вопросам социального развития Елены Ворониной, министра образования Софьи Балакиревой и уполномоченного по правам ребёнка Валентины Богатенко. Поручил комиссии незамедлительно выехать на место, разобраться ситуации, принять необходимые меры, доложить мне, проинформировать общественность», — написал чиновник.
После того как информация стала официальной, кузбассовцы разделились на два лагеря. Если первые считали, что девочку у матери забрали незаконно, то вторые полагали, что с «антиваксерами» без медотвода так и надо.
Сотрудница одной из поликлиник Прокопьевска спорила в соцсетях с представителями «первого лагеря» и рассказывала, что, помимо медицинских проблем, у семьи были проблемы бытовые: «К матери до изъятия ходили и социальный психолог, и медработники, и ПДН. У ребёнка не было ни кроватки, ни вещей, ни средств гигиены. А орать матом на сотрудников больницы — это не просто повышение голоса. Надеюсь, что всё всплывёт! Чтобы мамочки, которые сразу начинают с пеной у рта доказывать, что из-за прививок нелюди забрали ребёнка, задумались, что надо сначала в ситуации разобраться, а потом писать, что все вокруг виноваты».
Есть проблемы?
Спустя день после шумихи Илья Середюк сообщил, что комиссия во всём разобралась. Эксперты заключили, что состояние здоровья мамы не позволяет ей полноценно заниматься воспитанием ребёнка, который отставал в развитии от сверстников и был обессилен.
«В дом малютки ребёнка поместили по заявлению мамы. С четырёх месяцев малыш не набирал вес, сейчас он не сидит и не ползает, необходимо дообследование и лечение. Главный областной врач-педиатр Наталья Лячина диагностировала, что состояние ребёнка требует лечения в условиях стационара, ему нужно медицинское сопровождение. Принято решение о переводе ребёнка вместе с мамой в областную клиническую детскую больницу им. Ю. А. Атаманова. Там его встречает опытнейшая бригада медиков. Мама и её ребёнок будут обеспечены всем необходимым», — написал врио губернатора.
Представители движения «Иммунный ответ», которые помогают Веронике, сказали kuzbass.aif.ru, что мать сейчас действительно в больнице с дочкой. Согласилась лечь и обследовать себя и детей, так как её убедили, что есть проблемы: «По нашей инсайдерской информации и со слов мамы, никаких проблем у ребёнка не нашли, но всё равно решили подлечить в связи с недобором веса. Так, общеукрепляющие процедуры. При этом девочка сейчас весит 6 690 гр. Даже по минздравовским таблицам никакого “критического недобора, угрожающего жизни” у ребёнка нет. А дети на естественном грудном вскармливании, как правило, набирают меньше, чем на смесях».
Также они добавляют, что за время нахождения в доме ребёнка малышка набрала менее 200 граммов (у мамы на грудном молоке она набирала по 600−700 граммов в месяц).
Нет прививки? Угрожаешь человечеству.
Педиатр Валентина Солобоева говорит kuzbass.aif.ru, что основные навыки у малышей формируются постепенно и не всегда последовательно. В настоящее время педиатры выделяют достаточно широкий их возрастной диапазон. Примерно 50% детей обретают навык сидения с 5,2 месяцев до 6,7 месяцев (самые быстрые в 3,8 месяцев, а неторопливые сверстники в 9,2 месяца). Если малыш к концу 9 месяца уверенно не сидит и не ползает к концу 13,5 месяца, то это может быть задержкой психомоторного развития.
«Прививки — это наболевшая тема каждого педиатра, так как очень много антипрививочников, отказ от прививок однозначно является угрозой для жизни ребёнка. В настоящее время ВОЗ внесла отказы от прививок в список глобальных угроз человечеству. Про дефицит витаминов вопрос очень интересный и будет зависеть от преморбидного (предболезненного — Ред.) фона малыша. Если малыш не имеет хронических заболеваний, то отказ от витаминов не является угрозой для жизни ребёнка», — считает специалист.
Валентина добавляет, что, например, поливитамины противопоказаны детям до 3-х лет. А не давать если витамин D, это может способствовать снижению нормальной минерализации костной ткани ребёнка (что может привести к рахиту). В будущем дефицит витамина D приводит к снижению интеллектуальных способностей, а также расстройствам настроения и даже депрессии.