Не давала витамин D. У матери-одиночки из Кузбасса забрали грудничка

Сотрудница одной из поликлиник Прокопьевска спорила в соцсетях с представителями «первого лагеря» и рассказывала, что, помимо медицинских проблем, у семьи были проблемы бытовые: «К матери до изъятия ходили и социальный психолог, и медработники, и ПДН. У ребёнка не было ни кроватки, ни вещей, ни средств гигиены. А орать матом на сотрудников больницы — это не просто повышение голоса. Надеюсь, что всё всплывёт! Чтобы мамочки, которые сразу начинают с пеной у рта доказывать, что из-за прививок нелюди забрали ребёнка, задумались, что надо сначала в ситуации разобраться, а потом писать, что все вокруг виноваты».