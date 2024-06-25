В Самарской области ужесточили антиалкогольный закон

«В консультациях с депутатами, ФАС, прокуратурой, мы нашли возможности сделать регулирование жестче. Не дать возможность безответственно подходить к этому важному вопросу. Предлагается, во-первых, ограничить время розничной продажи алкогольной продукции с 22:00 до 10:00 в общепитах, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Во-вторых, исключить розничную. Продажу пива и пивных напитков в общепитах, расположенных в МКД, без лицензии. В-третьих, обеспечить соответствие ГОСТам всех общепитов, реализующих пиво и пивные напитки», — рассказал врио губернатора.