Ночное похолодание до +4 градусов и дожди обещают в Челябинской области

В Челябинске ночью 26 июня температура воздуха составит +9.. +11 градусов, днём в среду в областном центре будет от 19 до 21 градусов тепла. Осадков не обещают. В четверг возможны кратковременные дожди и гром с молниями, а в пятницу — гроза и временами ливни. На термометрах будет от +19 до +22 градусов.