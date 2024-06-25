Ночное похолодание до +4 градусов и дожди обещают в Челябинской области

В Челябинской области в ближайшии дни обещают дожди, грозы, а также перепады температур. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
В ночь на среду, 26 июня, в отдельных районах при прояснении может похолодать до +4 градусов. Днём будет от +18 до +23 градусов, в горах — до +14. Порывы ветра могут достигать 12 м/с. Погода будет облачной, местами пройдут небольшие дожди.
В четверг и пятницу, 27 и 28 июня, термометры также покажут +18 до +23 градусов. При этом в регионе прогнозируют ливни и грозы.
В Челябинске ночью 26 июня температура воздуха составит +9.. +11 градусов, днём в среду в областном центре будет от 19 до 21 градусов тепла. Осадков не обещают. В четверг возможны кратковременные дожди и гром с молниями, а в пятницу — гроза и временами ливни. На термометрах будет от +19 до +22 градусов.