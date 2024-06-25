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В Самарканде задержали семилетнюю водительницу скутера. Видео

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Самарканде произошла очень интересная история — правоохранители задержали на автотрассе семилетнюю девочку, которая решила поехать в магазин на скутере, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По информации УБДД Самаркандской области, вместе с юной нарушительницей были ее братья двух и шести лет. Девочка утверждала, что отправиться за покупками им разрешил отец, однако умолчала о том, давал ли он разрешение воспользоваться транспортным средством.

В итоге сотруднику ДПС пришлось самому везти детей домой. Уже в махалле он поговорил с их матерью. Как оказалось, ключи от скутера остались в замке зажигания, чем дети не преминули воспользоваться.

Правоохранители провели профилактическую беседу и объяснили, к каким печальным последствиям могут привести такие поступки.