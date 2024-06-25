В Самарканде задержали семилетнюю водительницу скутера. Видео

По информации УБДД Самаркандской области, вместе с юной нарушительницей были ее братья двух и шести лет. Девочка утверждала, что отправиться за покупками им разрешил отец, однако умолчала о том, давал ли он разрешение воспользоваться транспортным средством.
В итоге сотруднику ДПС пришлось самому везти детей домой. Уже в махалле он поговорил с их матерью. Как оказалось, ключи от скутера остались в замке зажигания, чем дети не преминули воспользоваться.
Правоохранители провели профилактическую беседу и объяснили, к каким печальным последствиям могут привести такие поступки.