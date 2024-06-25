В воронежском райцентре Ольховатка закрыли детсады и перенесли ОГЭ

— В Ольховатке приостановили работу детских садов «Мир чудес» и «Теремок» («Белочка» и «Сказка» и так пока не работают из-за ремонта), а также пришкольного лагеря в Ольховатской средней школы, — сообщил губернатор Александр Гусев.