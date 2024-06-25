Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В воронежском райцентре Ольховатка закрыли детсады и перенесли ОГЭ

Ограничения в воронежском районе ввели после налета БПЛА и введения режима ЧС.

Источник: Комсомольская правда

25 июня в Ольховатском районе Воронежской области ввели ограничения в образовательной сфере после налета БПЛА. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, там установили режим ЧС после детонации склада, на который упали обломки беспилотника.

Для обеспечения безопасности жителей власти временно закрыли детские сады и оздоровительные лагеря.

— В Ольховатке приостановили работу детских садов «Мир чудес» и «Теремок» («Белочка» и «Сказка» и так пока не работают из-за ремонта), а также пришкольного лагеря в Ольховатской средней школы, — сообщил губернатор Александр Гусев.

КЧС решила перенести ОГЭ: экзамен проведут в резервные дни — 1—2 июля. Остальные учреждения образования работают в штатном режиме.

образование