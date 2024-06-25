В воронежском райцентре Ольховатка закрыли детсады и перенесли ОГЭ

25 июня в Ольховатском районе Воронежской области ввели ограничения в образовательной сфере после налета БПЛА. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, там установили режим ЧС после детонации склада, на который упали обломки беспилотника.
Для обеспечения безопасности жителей власти временно закрыли детские сады и оздоровительные лагеря.
— В Ольховатке приостановили работу детских садов «Мир чудес» и «Теремок» («Белочка» и «Сказка» и так пока не работают из-за ремонта), а также пришкольного лагеря в Ольховатской средней школы, — сообщил губернатор Александр Гусев.
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