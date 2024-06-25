В Кировском районе Кемерова начали капремонт сквера на ул. Леонова

А в апреле в Кировском начали подготовительные работы на шоссе Егорова. Дорожникам предстоит привести в порядок полуторакилометровый участок от АЗС на ул. Стройгородок до выезда из города. Тогда же мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказывал, что улучшат и сделают в честь 90-летия Кировского района.