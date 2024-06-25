В Кировском районе Кемерова начали капремонт сквера на ул. Леонова

Кемеровская мэрия сообщила, что подрядчик приступил к капитальному ремонту сквера на улице Леонова в Кировском районе. За обновление этого места в прошлом году проголосовали сами жители.
Сейчас благоустроители занимаются демонтажем. В этом строительном сезоне в сквере появятся новые асфальтированные пешеходные дорожки, детская площадка с безопасным резиновым покрытием, современные скамейки и урны. Также на общественном пространстве высадят рябину, липу, кизильник, сформируют новые цветочные клумбы.
«Достопримечательностью обновлённого сквера станет арт-обьект с подсветкой в виде шара», — добавили сотрудники администрации.
А в апреле в Кировском начали подготовительные работы на шоссе Егорова. Дорожникам предстоит привести в порядок полуторакилометровый участок от АЗС на ул. Стройгородок до выезда из города. Тогда же мэр Кемерова Дмитрий Анисимов рассказывал, что улучшат и сделают в честь 90-летия Кировского района.