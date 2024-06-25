В Узбекистане хотят запретить незаконное религиозное образование детей

Депутаты Олий Мажлиса в первом чтении приняли законопроект о дальнейшем укреплении прав детей. Документ запрещает родителям или лицам, их заменяющим, передавать ребенка на обучение в незарегистрированные религиозные организации или лицам без соответствующего образования. За нарушение этого запрета установят административную ответственность.
Штраф за игнорирование этого требования составит от 10 до 15 БРВ (от 3,4 миллиона сумов до 5,1 миллиона сумов), если же запрет будет нарушен повторно, штраф возрастет и составит от 15 до 25 БРВ (от 5,1 миллиона сумов до 8,5 миллиона сумов). Также родители или опекуны ребенка могут попасть под административный арест до 15 суток.
По мнению депутатов, принятие законопроекта защитит права детей в сфере образования, поможет их становлению гармонично развитыми личностями и предотвратит появление жертв идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фанатизма.