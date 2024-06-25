В Узбекистане хотят запретить незаконное религиозное образование детей

Штраф за игнорирование этого требования составит от 10 до 15 БРВ (от 3,4 миллиона сумов до 5,1 миллиона сумов), если же запрет будет нарушен повторно, штраф возрастет и составит от 15 до 25 БРВ (от 5,1 миллиона сумов до 8,5 миллиона сумов). Также родители или опекуны ребенка могут попасть под административный арест до 15 суток.