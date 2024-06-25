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Воронежцев предупредили о грозах, граде и штормовом ветре

Непогода накроет регион 26 июня.

Сейчас в Ричмонде: +20° 0 м/с 76% 757 мм рт. ст. +23°
Источник: Комсомольская правда

Спасатели предупредили воронежцев о штормовой погоде. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные условия ожидаются днем 26 июня. Местами по Воронежской области пройдут дожди с грозами и градом, ожидаются порывы ветра до 15−18 метров в секунду.

При порывистом ветре и сильных осадках находиться вблизи линий электропередач опасно, не приближайтесь к оборванным проводам. Не ставьте машины вблизи рекламных щитов и старых деревьев, которые могут рухнуть от сильного ветра.

Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в воронежском райцентре градом побило огороды и машины.