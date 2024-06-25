Воронежцев предупредили о грозах, граде и штормовом ветре

Спасатели предупредили воронежцев о штормовой погоде. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные условия ожидаются днем 26 июня. Местами по Воронежской области пройдут дожди с грозами и градом, ожидаются порывы ветра до 15−18 метров в секунду.
При порывистом ветре и сильных осадках находиться вблизи линий электропередач опасно, не приближайтесь к оборванным проводам. Не ставьте машины вблизи рекламных щитов и старых деревьев, которые могут рухнуть от сильного ветра.
Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что в воронежском райцентре градом побило огороды и машины.