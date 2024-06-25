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Безымянным скверам Нижнего Новгорода дадут названия

Горожанам предлагают принять участие в проекте «Название — к месту».

Нижегородцам предлагают дать названия безымянным скверам. Общественная палата Нижнего Новгорода инициировала проект «Название — к месту» и приглашает горожан решить, чьим именем будут названы территории областной столицы. Об этом сообщает мэрия Нижнего Новгорода.

По словам замдиректора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Даниила Кормщикова, проект посвящен истории города.

«С одной стороны, это проект про топонимику, про наименование безымянных городских пространств. С другой стороны, про историю города, про выдающихся горожан, про известные события, которые уже оставили свой след в нашей городской истории», — считает он.

Внести свои предложения можно на сайте проекта до 2 августа включительно.

Следующим этапом станет народное голосование. Оно пройдет в августе и сентябре. По его итогам выберут ТОП-10. И до конца октября предложения, набравшие большинство голосов, будут внесены в городскую администрацию в качестве официальной инициативы по наименованию безымянных территорий.

Ранее сайт Pravda-nn.ru cообщал, что нижегородцы предлагают переименовать парк «Швейцария».