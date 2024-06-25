По красноярской «Гремячей гриве» продолжает бродить медведь

В Красноярске в лесах «Гремячей гривы» продолжает гулять медведь. Об этом сообщили в официальном сообществе парка.
Администрация парка рассказала, что туристы прислали снимок, на котором видны следы медведя.
«Видимо не боятся встретиться неожиданно с косолапым», — прокомментировали в парке.
Также там отметили место на карте, где был медведь. Это недалеко от Пятой видовки в 500 метрах по направлению к улице Стасовой.
Добавим, это уже не первые встреченные следы медведя в «Гремячей гриве». До этого туристы увидели их 20 июня между Академией биатлона и Серебряным логом.
Напомним, в Красноярске введен режим повышенной готовности из-за появления диких животных.