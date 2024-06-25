Нижегородская канатная дорога не будет работать 27 июня

Канатная дорога, связывающая Нижний Новгород с Бором, не будет работать 27 июня. Об этом сообщается на сайте Нижегородской канатной дороги.
В четверг канатка не будет закрыта на протяжении всего дня. Связано это с проведением ремонтных работ.
Напомним, суда на подводных крыльях «Валдаи 45Р» начали курсировать между Нижним Новгородом и Бором с 14 июня.
«Валдаи» отправляются с причала № 8 на Нижневолжской набережной и прибывают на причал на Бору. Суда курсируют между городами по будням с 7:00 до 18:45.