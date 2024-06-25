В Новосибирске перекроют Октябрьский мост на День города

Во время празднования Дня города в Новосибирске 29 и 30 июня власти собираются ограничить движение пешеходов по Октябрьскому мосту. Об этом в ходе оперативного совещания в администрации города сообщил первый заммэра Олег Клемешов.
— Нужно предусмотреть турникетное ограничение на тротуарах с информационными табличками, что проход через мост запрещен и ведутся работы. Непосредственно перед входом на мост нужно разместить пост дружинников.
Чиновник также подчеркнул, что важно исключить выход пешеходов на проезжую часть моста, где ведутся ремонтные работы.
Как сообщала КП-Новосибирск, ранее ремонт на Октябрьском мосту планировали полностью завершить к концу 2024 года. Однако, с этим могут возникнуть проблемы.
Накануне стало известно, что мэрия Новосибирска может расторгнуть контракт с компанией «Спецтрансстрой», которая задействована в работах.
Также в мэрии уточнили, что на текущий момент готовность моста составляет 50%. Помимо «Спецтрансстроя» в ремонте задействованы еще две организации.