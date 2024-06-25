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В Новосибирске перекроют Октябрьский мост на День города

Перед входом на мост разместят дружинников.

Источник: Комсомольская правда

Во время празднования Дня города в Новосибирске 29 и 30 июня власти собираются ограничить движение пешеходов по Октябрьскому мосту. Об этом в ходе оперативного совещания в администрации города сообщил первый заммэра Олег Клемешов.

— Нужно предусмотреть турникетное ограничение на тротуарах с информационными табличками, что проход через мост запрещен и ведутся работы. Непосредственно перед входом на мост нужно разместить пост дружинников.

уточнил Клемешов

Чиновник также подчеркнул, что важно исключить выход пешеходов на проезжую часть моста, где ведутся ремонтные работы.

Как сообщала КП-Новосибирск, ранее ремонт на Октябрьском мосту планировали полностью завершить к концу 2024 года. Однако, с этим могут возникнуть проблемы.

Накануне стало известно, что мэрия Новосибирска может расторгнуть контракт с компанией «Спецтрансстрой», которая задействована в работах.

Также в мэрии уточнили, что на текущий момент готовность моста составляет 50%. Помимо «Спецтрансстроя» в ремонте задействованы еще две организации.