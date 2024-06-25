Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Из Казани в Москву с 5 июля запустят новые авиарейсы

Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю.

Источник: Комсомольская правда

Из Казани в Москву с 5 июля по 25 октября запустят новые авиарейсы. Полеты будут осуществляться по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

В перелетах задействуют современные российские лайнеры SSJ-100. Они рассчитаны до 108 пассажиров. Время в пути составит порядка полутора часов.

Ранее сообщалось, что с 7 июля Казань и Батуми (Грузия) соединят прямые авиарейсы. Перелеты будут осуществляться по воскресеньям.

Напомним, к осени 2024 года из аэропорта Казани запустят более 30 внутренних и международных рейсов.