Из Казани в Москву с 5 июля запустят новые авиарейсы

Из Казани в Москву с 5 июля по 25 октября запустят новые авиарейсы. Полеты будут осуществляться по понедельникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.
В перелетах задействуют современные российские лайнеры SSJ-100. Они рассчитаны до 108 пассажиров. Время в пути составит порядка полутора часов.
Ранее сообщалось, что с 7 июля Казань и Батуми (Грузия) соединят прямые авиарейсы. Перелеты будут осуществляться по воскресеньям.
Напомним, к осени 2024 года из аэропорта Казани запустят более 30 внутренних и международных рейсов.