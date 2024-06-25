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19 ФАПов построят в Нижегородской области в 2024 году

Новые медицинские объекты появятся в 19 муниципалитетах региона.

Источник: Пресс-служба правительства Нижегородской области

19 новых фельдшерско-акушерских пунктов и один офис врача общей практики построят в Нижегородской области в 2024 году. Работы будут выполнены в рамках национального проекта «Здравоохранение», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Медицинские учреждения появятся в 19 муниципалитетах: в Ардатовском, Балахнинском, Вадском, Городецком, Княгининском, Спасском, Уренском районах, в Кулебаках, Первомайске, Чкаловске и других. По словам министра строительства Нижегородской области Дмитрия Груничева, разрешение на строительство всех 20 объектов уже получено.

— На десяти площадках завершено устройство фундаментов, а на двух уже собирают здания ФАП, — добавил он.

Все объекты будут оснащены необходимым оборудованием, ведь подчас они обслуживают большое количество человек. У персонала будет всё необходимое для проведения осмотров и оказания доврачебной помощи.

Кстати, в прошлом году в Нижегородской области построили и ввели в эксплуатацию 29 фельдшерско-акушерских пунктов и два офиса врачей общей практики.

— Ремонт медицинских учреждений, закупка транспорта и оборудования, создание и развитие профильных центров происходят на всей территории региона, — отмечал тогда губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. — Очень важны условия труда для сохранения и привлечения медицинских кадров на село.

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