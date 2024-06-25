В Краснодаре завершают ремонт улицы Северной

«У водителей были переживания, что с утра и до позднего вечера улица будет стоять в пробке из-за ремонта. Чтобы этого избежать, все масштабные работы с большим количеством техники вели ночью. Благодарен жителям за понимание в течение этих полутора месяцев», — написал глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.