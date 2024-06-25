В Краснодаре завершают ремонт улицы Северной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы выполняют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Специалисты обновили участок от улицы Аэродромной до улицы Ялтинской. Его протяженность составила около 5 км. Теперь остается завершить установку знаков и нанести разметку.
«У водителей были переживания, что с утра и до позднего вечера улица будет стоять в пробке из-за ремонта. Чтобы этого избежать, все масштабные работы с большим количеством техники вели ночью. Благодарен жителям за понимание в течение этих полутора месяцев», — написал глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.
Полностью завершить работы планируют к началу июля.
Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Краснодаре начали ремонт подъездной дороги к поселку Победитель. Специалисты обновят участок протяженностью 1,1 км.