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В Краснодаре завершают ремонт улицы Северной

Около 5 км улицы Северной отремонтировали в Краснодаре.

В Краснодаре завершают ремонт улицы Северной. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Работы выполняют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Специалисты обновили участок от улицы Аэродромной до улицы Ялтинской. Его протяженность составила около 5 км. Теперь остается завершить установку знаков и нанести разметку.

«У водителей были переживания, что с утра и до позднего вечера улица будет стоять в пробке из-за ремонта. Чтобы этого избежать, все масштабные работы с большим количеством техники вели ночью. Благодарен жителям за понимание в течение этих полутора месяцев», — написал глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Полностью завершить работы планируют к началу июля.

Ранее «Комсомольская правда»-Кубань сообщала о том, что в Краснодаре начали ремонт подъездной дороги к поселку Победитель. Специалисты обновят участок протяженностью 1,1 км.