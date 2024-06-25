Детей медработников Самарской области будут принимать в детсады без очереди

Они касаются внеочередного приема детей медработников в детсады области. Решение было принято на заседании регионального парламента во вторник, 25 июня.
Поправки в закон касаются детей медработников государственных учреждений здравоохранения Самарской области и федеральных медицинских организаций, которые замещают должности врачей или среднего медперсонала и оказывают первичную медико-санитарную и скорую помощь. Авторы поправок в законопроект утверждают, что изменения в региональном законодательстве в указанной части станет «значимой дополнительной мерой по привлечению в профессию».
Изменения в региональном законодательстве закрепляют соответствующее право за указанной категорией граждан бессрочно. Региональные Минобр и Минздрав поддержали поправки в закон.