Спортсмены из Самарской области привезли 12 медалей с Игр БРИКС

Мария Тайлакова выиграла две золотые медали в составе сборной России: в одиночном разряде и в командных соревнованиях по настольному теннису. Кирилл Бородачев завоевал золото в личном турнире по фехтованию на рапирах, а его брат Антон — бронзу. В командных соревнованиях братья Бородачевы также выиграли золото.