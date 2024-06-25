Спортсмены из Самарской области привезли 12 медалей с Игр БРИКС

С 12 по 23 июня прошли международные спортивные соревнования — Игры БРИКС, в которых участвовали 4700 атлетов из 90 стран. Спортсмены из Самарской области завоевали 12 медалей, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Мария Тайлакова выиграла две золотые медали в составе сборной России: в одиночном разряде и в командных соревнованиях по настольному теннису. Кирилл Бородачев завоевал золото в личном турнире по фехтованию на рапирах, а его брат Антон — бронзу. В командных соревнованиях братья Бородачевы также выиграли золото.
Также Михаил Павлов из Самарской области показал отличные результаты в гребле, выиграв несколько дистанций. В смешанном экипаже на 200 метрах Павлов и спортсменка из Алтайского края получили бронзу. Илья Штокалов занял второе место в каноэ-одиночке на 1000 метров.
Спортсменка из Новокуйбышевска Арина Хитева завоевала бронзу на 50 метрах баттерфляем и серебро в комбинированной смешанной эстафете 4 по 100 метров. Михаил Быков из Тольятти получил серебряную медаль на 200 метрах брассом.
А в это время нижегородка Ирина Масанова установила рекорд России, пробежав 435 километров. Как пишет «КП-Нижний Новгород», 39-летняя спортсмена преодолела это расстояние за 48 часов.