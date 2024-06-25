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В Самаре курсируют шесть теплоходов «Ом» и «Москва» в 2024 году

По Волге возле Самары ходят суда вместимостью 242 и 350 человек.

Источник: Комсомольская правда

В этом году в Самаре для навигации используют шесть теплоходов марок «Ом» и «Москва». По информации минтранса Самарской области, в «Ом» помещается 242 пассажира, а «Москва» уже вместительнее — 350 пассажиров.

Каждый год для судов проводится техническое освидетельствование, уточнили в ведомстве. Важно не только их техническое состояние, но и загруженность: команда следит, чтобы число пассажиров не превышало нормативов.

В минтрансе региона отметили, что больше всего теплоходы загружены в выходные и праздничные дни. Осенью планируется запустить еще два судна, в каждом из которых могут разместиться до 240 пассажиров.